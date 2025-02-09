Банковские карты россиян не работают в Турции

Туристы из России столкнулись с блокировкой банковских карт в Турции. Как отметил в интервью с РИА Новости генконсул в Анталье Сергей Ветрик, ситуация с действующими на территории страны платежными системами все время меняется. Он посоветовал запрашивать у туроператоров актуальную информацию.

«Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности», - говорит генконсул.

Организованные туристы приобретают пакетные туры в России за рубли. Отдыхающие берут с собой наличные деньги на расходы. // фото unsplash.com