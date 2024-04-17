Банкомат с 1,5 млн рублей подорвали в Омске

Один из банкоматов в Омске утром 17 апреля атаковал неизвестный. Он пытался вскрыть устройство и подорвал, сообщили в региональном УМВД.

Сигнал о ЧП в офисе банка на Краснознаменной улице поступил примерно в 08:30 утра в среду. Какой-то мужчина установил взрывное устройство, оно сработало.

Согласно информации региональной прокуратуры, банкомат серьезно поврежден, однако деньги злоумышленник унести не смог. Внутри было больше 1,5 миллиона рублей, они остались на месте. В отделении банка выбило стекла.

Никто из людей не пострадал, возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере, преступника ищут. // фото: УМВД по Омской области