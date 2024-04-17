Ребенок получил огнестрельные ранения в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина дважды выстрелил в своего сына в воспитательных целях. Ребенок был доставлен в больницу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время очередной ссоры житель карельской столицы достал пистолет «Оса» и дважды выстрелил в своего 16-летнего ребенка. Одна из пуль застряла в бедре ученика восьмого класса. На шее у него также обнаружили ссадины.

Мальчик был доставлен в больницу и помещен в травматологическое отделение. С отцом ребенка общаются сотрудники полиции.

Известно, что пистолет был официально зарегистрирован, а мужчина, работающий монтером, ранее не был судим. Мать мальчика преподает английский язык в одной из школ. // Фото: unsplash.com / Mat Napo