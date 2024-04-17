17 апреля 2024, 11:39
Автомобиль перевернулся в Петрозаводске
В Сулажгоре транспортное средство вылетело с дороги и опрокинулось
В Петрозаводске у Сулажгорского кладбища перевернулся автомобиль. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Инцидент случился утром 17 апреля на скользкой дороге. Очевидцы, сделавшие снимок, предполагают, что машина могла ехать на летней резине.
Напомним, сегодня утром на Лесном проспекте произошло ДТП с участием автобуса. В салоне ехали более 20 человек. // Фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»