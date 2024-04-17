17 апреля 2024, 09:17
Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в Петрозаводске
В час пик на Лесном проспекте произошло ДТП
Сегодня в 9:05 в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП с участием автобуса. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль, выезжавший из Ругозерского переулка, попал под автобус, двигавшийся по проспекту. В маршрутном транспортном средстве ехали более 20 пассажиров. Люди были вынуждены покинуть салон и продолжить путь пешком.
В результате ДТП на магистрали осложнилась и без того непростая ситуация с движением. Там выросла большая пробка. // Фото: скриншот видео CityLink