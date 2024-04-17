"Уазик" с маленькими детьми скатился в обрыв, одна девочка погибла

Шестилетняя девочка погибла в дагестанском селе Хутрах, еще двое детей пострадали. Малыши сидели в салоне "уазика" и вместе с ним рухнули, передает Telegram-канал Mash Gor.

Дошкольники играли внутри припаркованного автомобиля. Внезапно УАЗ покатился, съехал по камням с обрыва и врезался в постройку. Предположительно кто-то из детей случайно снял автомобиль с ручного тормоза.

Отец одного из мальчиков находился в этот момент в доме. Его шестилетний сын получил перелом руки. Девочка-ровесница погибла на месте, а ее пятилетнего брата доставили санавиацией в районную больницу с тяжелыми травмами. // фото: unsplash.com