Банк заблокировал подозрительный перевод и уберег мужчину от аферистов

Дистанционные аферисты втерлись в доверие к мужчине, но заполучить деньги им не удалось.

Все началось со звонка якобы сотрудника сотового оператора, который проверял телефоны на активность и просил назвать код из сообщения. Такая просьба не смутила жителя Муезерского района. Но следом стали поступать другие звонки – от работников координационного центра, банка и правоохранителей. Незнакомцы убедили мужчину в том, что произошла утечка данных, а на него оформлен кредит, но негодяев уже ищут, попутно они расспросили у него персональные данные.

В итоге мужчина установили на телефон некую программу, завел виртуальный счет, забил свои данные и взял в кредит более 550 тысяч рублей, рассказали в полиции. У банкомата в Костомукше он попытался перевести деньги, но банк заблокировал подозрительную операцию. Мужчине позвонили из банка и объяснили, что он стал жертвой обмана. Полиция проводит проверку.

За прошедшие выходные от действий мошенников пострадали шестеро жителей республики. // фото unsplash.com