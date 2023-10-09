ГИБДД разыскивает очевидцев маневра наглого водителя грузовика

Наглый маневр водителя в центре столице Карелии заинтересовал ГИБДД.

9 октября в 08:14 водитель грузовика пересек сплошную линию и совершил обгон, не остановившись перед пешеходным переходом для пропуска человека. Инцидент в районе перекрестка Куйбышева-Титова попал в объектив городской камеры наблюдения «Сампо».

ГИБДД пытается установить очевидцев и вычислить госномер грузовика. Располагающие сведениями петрозаводчане могут поделиться ими по телефонам: 71-59-00 или 78-44-44. // фото скриншот с VK-паблика Госавтоинспекции Петрозаводска