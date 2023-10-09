Мужчину убили, расчленили и сварили из него суп в Ленобласти

В квартире 54-летнего кандидата в мастера по горным лыжам в Приозерском районе Ленобласти обнаружили расчлененное тело мужчины.

Полицию 8 октября вызвал брат предполагаемого расчленителя. Он вернулся домой и застал жуткую картину. Оперативники нашли в морозилке руки убитого, в тазике – куски мяса, а на плите кастрюлю с бульоном на человечине, сообщает 47news.ru. Убитым оказался 43-летний гость. Предположительно, приятели выпивали, потом повздорили, младшего ударили ножом. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»