Банк Уралсиб выплачивает деньги физлицам за новых бизнес-клиентов

За результативную рекомендацию партнер может получить вознаграждение до 5200 рублей

Банк Уралсиб запустил партнерскую программу, в рамках которой физическое лицо получает вознаграждение за привлечение по его рекомендации на обслуживание в банк новых бизнес-клиентов – компаний и индивидуальных предпринимателей. За результативную рекомендацию – открытие активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом – партнер может получить вознаграждение до 5200 рублей.

Предложение может быть интересно специалистам, оказывающим услуги малому бизнесу, фрилансерам и самозанятым, бухгалтерам, юристам, разработчикам и другим физлицам, активно взаимодействующим с бизнесом.

Присоединиться к программе просто:

вы регистрируйтесь в личном кабинете партнерской программы;

мы оформляем Договор оферты и подключаем вас к программе за 5 минут в любом регионе.

После подключения вы заполняете заявки на открытие счетов для компаний или ИП и получаете вознаграждение на карты любых банков за каждый активный* счет при выполнении условий пользовательского соглашения.

Более подробную информацию о программе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года («Эксперт РА»).

* Счет с операциями от 30 тысяч рублей в месяц

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111.