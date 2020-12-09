Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателей

8 декабря в онлайн-формате состоялось очередное масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами стали банк «Открытие», министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Шоу прошло при информационной поддержке Яндекса.

На бизнес-шоу участники узнали от экспертов о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Предприниматели из Свердловской области на примере своих кейсов рассказали, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

Задавая тон бизнес-шоу, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова рассказала четыре вдохновляющих истории о том, как перестроить свой бизнес и найти новые инструменты для развития даже в сложных условиях пандемии коронавируса.

Гастропроект 5plus2кафе в самом начале карантина остался без помещения. В это время у другого проекта – кофейни Интроверт плейс тоже возникли проблемы: она лишилась шеф-повара и почти всей команды. Но ребята в это критическое для их бизнесов время решили объединить свои силы, хотя даже не были знакомы друг с другом. Не было никаких гарантий, что все получится. У одного из них уже был опыт доставки на дом еще до карантина. Оставалось лишь масштабировать модель продаж на оба кафе, что увеличило выручку в 1,5 раза. Грамотный интерфейс сайта, интеграция с сервисами доставок, смс-информирование, таргетинг, и другие цифровые инструменты продаж сработали. Коллаборация сразу вернула оба проекта к докризисным показателям и даже подняла выше.

По словам Надии Черкасовой, примеры непринимателей (так в банке «Открытие» называют бизнесменов, добивающихся успеха вопреки всем трудностям) доказывают, что в любой ситуации можно найти решения и возможности для развития своего дела.

Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова посвятила свое выступление тому, как применять инструменты цифровизации в сфере подбора кадров. Главная борьба идет за «цифровые таланты»:

Тех сотрудников, чья работа непосредственно связана с развитием ИТ-технологий. По словам Салиховой, более 90% так называемых цифровых сотрудников сегодня используют для поиска работы онлайн-инструменты. И находят новые рабочие места, в среднем, менее чем за две недели. Чтобы конкурировать за такие ценные кадры, традиционных методов рекрутинга недостаточно. На помощь приходят цифровые когнитивные технологии

Кроме того, Салихова рассказала об использовании цифровых технологий при видео-интервью и онлайн-тестировании с помощью чат-ботов, а также о проекте Биржи талантов банка «Открытие». Благодаря этой бирже руководители банковских подразделений смогут найти необходимого сотрудника внутри банка, не выходя на внешний рынок.

Трансляция бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» велась через социальные сети банка «Открытие» в Facebook, ВКонтакте и YouTube.