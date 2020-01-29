Банк «Открытие» получил 44 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году

Банк «Открытие» заработал по итогам прошлого года 44 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Активы банка за вычетом резерва выросли за год в 1,7 раза и превысили 2, 3 трлн рублей. Кредитная организация также существенно нарастила все ключевые показатели по всем видам бизнеса и свои доли на рынке.

Доля банка на российском рынке кредитования физических лиц за год выросла более чем в полтора раза, до 1,9%. Выдача розничных кредитов увеличилась на 170%, до 234 млрд рублей.

Быстрыми темпами банк наращивал и корпоративное кредитование. В 2019 году он выдал на 213% корпоративных кредитов больше, чем в 2018 и довел объем выдач до 938 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос за год на 56%, до 891 млрд рублей. Доля «Открытия» на рынке кредитов юридическим лицам выросла с 2 до 2,5%.

В кредитовании МСБ банк вошел в топ-5 по количеству клиентов. Доля банка в кредитовании малого и среднего бизнеса впервые в истории достигла 5,5%. С момента запуска программы кредитования МСБ банк выдал предприятиям этого сегмента 200 млрд рублей. Кредитный портфель МСБ за 2019 год вырос на 67% до 127 млрд рублей.

Результатом масштабных инвестиций в технологическое развитие, составивших в 2019 году 19 млрд рублей, стало существенное снижение операционных издержек и устранение более 300 ИТ - систем, доставшихся банку «Открытие» в результате интеграции с группой бывшего Бинбанка. Из 546 таких систем осталось 215, а число процессинговых центров сократилось втрое – с 6 до 2.

«Цель номер один для банка в 2020 году - подготовка к IPO, которое должно состояться в 2021 году. Эта работа уже ведется в тесном контакте с нашим акционером. Мы должны сделать банк максимально привлекательным как для клиентов, так и для потенциальных инвесторов - российских и иностранных. Для этого мы будем активно развивать все направления бизнеса, сохраняя статус универсального федерального банка и используя синергию с компаниями группы «Открытие». Устойчивая прибыль всех сегментов нашего бизнеса, внедрение самых современных финансовых технологий, повышение доступности финансовых услуг по всей России — вот наши ключевые задачи. У нас есть все необходимые человеческие и финансовые ресурсы, чтобы выполнить наши амбициозные стратегические задачи, сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на российском банковском рынке».

- комментирует Михаил Задорнов, президент - председатель правления банка «Открытие».

В планах кредитной организации на 2020 год — рост всех ключевых показателей бизнеса темпами выше рыночных. Розничное кредитование планируется увеличить на 46% и довести портфель почти до 500 млрд рублей, а число клиентов до 3,5 млн человек. Корпоративное кредитование должно вырасти на 38% (кредитный портфель превысит 1,2 трлн рублей), кредитование МСБ - на 90%.