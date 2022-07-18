Банк «Открытие» открыл Группе ЦДС кредитную линию на 6,9 млрд руб.

Группа ЦДС на протяжении 22 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в число крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

Наш банк продолжает выступать надежным финансовым партнером группы ЦДС и помогает корпорации возводить современное и комфортабельное жилье как в Санкт-Петербурге, так и в Ленобласти, – Проект позволит улучшить свои жилищные условия более чем 1200 семей, которые получат возможность приобрести квартиры с чистовой отделкой. Кроме того, в рамках строительства второй очереди ЖК Parkolovo застройщик построит детский сад на 280 мест,

– отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

Мы сотрудничаем с банком «Открытие» при реализации двух масштабных проектов на севере Санкт-Петербурга – квартала Parkolovo и микро-города ЦДС «Новые Горизонты». Банк является нашим стратегическим партнером, с которым нас связывают длительные и взаимовыгодные деловые отношения. Укрепление и развитие этого сотрудничества подтверждают правильность выбранного нами подхода и гарантируют покупателям высочайший уровень надежности наших проектов,

– сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.

Parkolovo – масштабный проект Группы ЦДС в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На участке площадью 50 га предусмотрено строительство 350 тыс. кв. м жилья переменной этажности (от 14 до 16 этажей) и собственной социальной инфраструктуры – трех детских садов и школы на 1550 учеников. Для автомобилистов будут возведены крытые паркинги на 4477 машиномест с автоматизированным доступом.

Для коммерческой инфраструктуры отведены торговые галереи на первых этажах жилых домов.

Отличительной особенностью Parkolovo является пешеходный парк-бульвар протяженностью около 1 км. Он станет полноценным общественным пространством с прогулочными и велодорожками, детскими и спортивными площадками, а также пространствами для отдыха.

Здания будут введены в эксплуатацию в 4 квартале 2024 года.