Печной центр «Ками»: пожарная безопасность – это самое главное

Несмотря на все существующие меры предосторожности, пожары в домах с печами всё равно случаются. Чтобы быть во всеоружии, в доме доложен быть огнетушитель. Какой выбрать, посоветовали профессионалы Печного центра "Ками".

Все помнят большие страшные огнетушители, которые можно увидеть везде. Они очень тяжёлые и кажется, что только человек с инженерным образованием сможет его запустить. Но время не стоит на месте, и приходят новые технологии.

На сегодняшний день старые огнетушители изжили себя – они тяжёлые, и, зачастую, во время их использования не стоит находиться в помещении без специальной защиты. Причина этому – принцип работы. Например, порошковые огнетушители при использовании резко ухудшают видимость в помещении, а так же может вызвать раздражение дыхательных путей. Некоторые другие виды тушат пожар за счёт вытеснения кислорода, что так же не безопасно для человека.

В ближайшее время в Петрозаводске в продаже появятся огнетушители нового типа.

Эти ручные пожарные системы созданы российской группой компаний «Реакция». Они очень компакты и очень просты в использовании.

В основе – специальный аэрозоль, который не вытесняет кислород, его действие безопасно для организма человека и животных, что подтверждено отчётом ВНИИЖГ Роспотребнадзора.

Срок службы огнетушителя – 10 лет. Он не требует обслуживания и перезарядки, потому как является одноразовым.

С помощью ручных систем РАФ можно тушить помещения размером 4 м3

Простой способ использования. Достаточно просто снять крышку и нажать на кнопку – огнетушитель будет сам работать, пока не закончится заряд смеси внутри, в течение 1 минуты. Есть другой способ запуска – необходимо «чиркнуть» огнетушителем о поверхность, как фальшфейер.

Все эти преимущества и простота использования помогут в критическую ситуацию сделать всё правильно, а компактный корпус (до 35 см в длину и весом до 300 грамм) делают его мобильным защитником вашего дома.

Больше подробностей и цены уточняйте в магазине Печного центра «Ками»: пр. Лесной, 51 или по телефону 555-655.

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