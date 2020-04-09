Бандит в маске ограбил магазин в Карелии

Накануне днем в один из поселковых магазинов Олонецкого района ворвался человек в маске, вооруженный ножницами, и, угрожая персоналу, выхватил из кассы выручку, после чего сбежал. Работники магазина сообщили о происшествии в полицию. На место прибыли стражи порядка. Были получены приметы нападавшего, и вскоре экипаж ППС задержал предполагаемого преступника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснилось, 40-летний мужчина пошел в магазин, чтобы купить сигарет и спиртного. Но на месте он понял, что денег у него нет. Тогда злоумышленник вышел на улицу, сделал на своей шапке отверстия для глаз, надел ее на лицо и вернулся в магазин. Угрожая ножницами, мужчина отобрал у продавца 1600 рублей, после чего вызвал такси и поехал в другой магазин. Там злоумышленник купил, что хотел, и положил денег на телефон. Так вся добыча и исчезла.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, ведется следствие.