26 марта 2025, 20:14
Баллоны с газом едва не взорвались в гаражном кооперативе
Вечером 26 марта пожар тушили на севере Карелии
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Сегодня вечером в Беломорске в гаражном кооперативе случился пожар. Спасатели по тревоге прибыли на улице Портовое-Шоссе, 60. О случившмся сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.
Пожарные вынесли из опасной зоны два газовых баллона, ликвидировали сильное возгорание. Из соседнего гаража пошел дым, двери вскрыли и все залили водой.
В результате инцидента никто не пострадал. Причину устанавливают.