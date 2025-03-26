Баллоны с газом едва не взорвались в гаражном кооперативе

Сегодня вечером в Беломорске в гаражном кооперативе случился пожар. Спасатели по тревоге прибыли на улице Портовое-Шоссе, 60. О случившмся сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.

Пожарные вынесли из опасной зоны два газовых баллона, ликвидировали сильное возгорание. Из соседнего гаража пошел дым, двери вскрыли и все залили водой.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину устанавливают.