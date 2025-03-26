26 марта 2025, 18:26
Велосипедист сбил 71-летнюю петрозаводчанку на тротуаре, его ищут
На Древлянке сбили старушку, медики назначили ей лечение после случившегося
фото: freepik.com
Дорожный инцидент произошел днем на Древлянке. Велосипедист уехал, а пожилая горожанка сама пришла к медикам за помощью. Велосипедиста разыскивает Госавтоинспекция.
Инцидент произошел 23 марта в 14:30 в районе дома № 25 по бульвару Интернационалистов в столице Карелии. 71-летняя женщина шла по тротуару, когда на нее внезапно наехал велосипедист. Он оставил место происшествия и не сообщил в ГАИ, рассказали в дорожном ведомстве. Пенсионерка обратилась в лечебное учреждение, ей назначили лечение.
Дорожные полицейские просят выйти на связь возможных очевидцев случившегося. Сведения горожае смогут передать по двум телефонам: 715-932; 715-900.