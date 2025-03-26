26 марта 2025, 15:50
Пограничники нашли гранаты в Карелии
Сотрудники КРПСС изъяли боеприпасы в Лахденпохском районе
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
В Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу 24 марта поступила информация об обнаружении в лесу в Лахденпохском районе боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
По данным ведомства, пограничники нашли в лесу в десяти километрах от поселка Ринтала три гранаты времен Великой Отечественной войны. На место были направлены сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ КРПСС.
Опасные находки были изъяты. Их уничтожат на специальном полигоне.