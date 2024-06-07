«Бакалавры» исчезнут в новой системе образования России

Понятие «бакалавр» исчезнет в ходе реформы системы высшего образования в России. Окончивших вуз студентов будут называть специалистами. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, специалисты будут ориентированы на потребности, которые есть в отечественной экономике.

Чернышенко добавил, что изменения будут комфортными и незаметными для студентов, а дипломы, которые выдавали в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность. // фото freepik.com