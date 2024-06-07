07 июня 2024, 07:47
«Бакалавры» исчезнут в новой системе образования России
вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что изменения в системе высшего образования будут комфортными и незаметными для студентов
Понятие «бакалавр» исчезнет в ходе реформы системы высшего образования в России. Окончивших вуз студентов будут называть специалистами. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, специалисты будут ориентированы на потребности, которые есть в отечественной экономике.
Чернышенко добавил, что изменения будут комфортными и незаметными для студентов, а дипломы, которые выдавали в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность. // фото freepik.com