41-летняя звезда «Фабрики звезд» ждет первенца

Звезда музыкального шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова объявила о своей беременности. Певица ждет первенца, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пост исполнительницы в соцсети.

Казанова поделилась своей фотографией с округлившимся животом. Певица отметила, что долго ждала этого события.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было... А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», - написала артистка.

Казанова не уточнила, будет у нее мальчик или девочка. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral