Россиянам раскрыли неожиданную пользу черешни

Диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин раскрыли неожиданную пользу черешни. Слова специалистов приводит «Лента.ру».

Как отметил Агапкин в эфире программы «О самом главном», при употреблении черешни уменьшается частота приступов подагры. Это объясняется тем, что ягода выводит из организма мочевую кислоту.

«Поэтому этот продукт очень полезен людям, которые имеют избыточный вес, потому что при ожирении мы очень часто наблюдаем повышение уровня мочевой кислоты», - подчеркнула Макиша. Она предложила россиянам заменить черешней десерт. // Фото: unsplash.com / Joanna Kosinska