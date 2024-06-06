Назван состав сборной России по теннису для участия в Олимпиаде

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена спортсменов, которые представят Россию на Олимпиаде в Париже в одиночном турнире. Слова функционера приводит ТАСС.

Так, у мужчин путевку на Игры получат Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. У женщин на турнире выступят Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Тарпищев подчеркнул, что состав будет выглядеть подобным образом, если всех российских спортсменов допустят до участия в Играх.

Россияне смогут выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Игры стартуют 26 июля. // Фото: unsplash.com / Bryan Turner