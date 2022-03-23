Ажиотаж с сахаром в Петрозаводске местами спал, песок появился

Сахарная лихорадка в Петрозаводске постепенно начинает сходить на нет. По крайней мере, в некоторых магазинах сахарный песок в наличии, сообщают наши читатели.

В частности, сегодня, 23 марта, песка было в избытке в «Сигме» на Октябрьском проспекте. Цена за 800 граммов – 89 рублей, люди брали по 1-2 пачки, ажиотажа не наблюдалось.

Во вторник, 22 марта, сахар был в продаже в «Ленте», присутствовал он и в «Дикси» на улице Калинина, стоил 75 рублей. Но действовало ограничение – не больше трех пачек в одни руки.

Напомним, в последнее время за сахарный песок в Петрозаводске возникали настоящие битвы.