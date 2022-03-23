Сроки весенней охоты на медведя установили в Карелии

Новый срок охоты на медведя весной определили в республике. Указом главы РК ее разрешили с 25 апреля и до 31 мая, сообщили в Минприроды региона.

Как обычно, для охотников установили квоту добычи зверя. Она разная по различным районам.

Заявления на выдачу разрешений можно будет подать 28 марта. Их примут с 09:00 по московскому времени.

Подавать заявления можно разными способами. В частности, в Минприроды лично, по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения, в электронном виде через Единый и региональный порталы Госуслуг, в многофункциональных центрах региона или в форме электронного документа (заявление подписывается электронной подписью). // Фото: источник