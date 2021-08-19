Автовокзал ввел дополнительный рейс на Падозеро

Автовокзал Петрозаводска объявил о введении дополнительного рейса на Падозеро. Об этом сообщает паблик автовокзала во «ВКонтакте».

Рейс начнет курсировать с 20 августа. Автобус будет отправляться из Петрозаводска в 15:15 и прибывать в Падозеро в 16:10.

Напомним, что до конца 2021 года в связи с ремонтом автовокзала автобусы отправляются в путь от железнодорожного вокзала Петрозаводска. Фото pixabay.com/marsjo