Должник лишился дома и земельного участка в Карелии

У приставов Костомукши на исполнении было 20 производств в отношении жителя Карелии на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Большая часть – это административные штрафы и долги по налоговым платежам.

Добровольно в установленное законом время мужчина задолженность не погасил. Приставы решили арестовать имущество должника, а затем продать. В итоге мужчина расстался с нежилым зданием площадью 30 кв.м, одноэтажным домом площадью 52 кв.м и земельным участком площадью 400 кв. м.

Специалист оценил имущество в 310 тысяч рублей. В итоге все это продали за 270 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов. Деньги ушли на погашение части общего долга. Приставы больше не нашли у должника имущества и доходов, которые можно было бы арестовать. В связи с этим исполнительные документы с оставшейся частью задолженности вернут взыскателям без дальнейшего исполнения.