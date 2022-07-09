Автовокзал предупредил об изменении некоторых автобусных маршрутов

Автовокзал предупредил об изменении автобусных маршрутов до дач петрозаводчан. Изменения внесли из-за реконструкции на улице Красноармейская.

С 11 июля маршруты №121/114 «Петрозаводск – ст. Деревянка/Дачи 31 км», №127 «Петрозаводск – Орзега» и №602У «Петрозаводск – Ладва-Ветка через Ужесельгу» при движении в обратном направлении по городу (в сторону автовокзала) будут проходить по улицам: Калинина – проспекту Невского – Правды – Куйбышева – проспекту Ленина – Шотмана – Чапаева (автовокзал).





Изменения будут действовать до окончания реконструкции в центре столицы Карелии. (фото unsplash.com, Chuttersnap)