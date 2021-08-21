Автовокзал пока не возобновит рейсы из Петрозаводска в Костомукшу

Пассажиры все еще не смогут воспользоваться автобусным рейсом №528 «Петрозаводск-Костомукша через Сегежу». О продлении временной приостановки выполнения рейса сообщил городской автовокзал. В качестве причины называется «техническая».

«По техническим причинам с 23 по 29 августа 2021 г. продлевается временная приостановка выполнения рейсов по маршруту № 528 «Петрозаводск - Костомукша через Сегежу», отправлением из г. Петрозаводска в 21:30 (из г. Костомукша в 12:00)»,

- предупредил паблик автовокзала.



Ранее в расписании автовокзала произошли изменения. (фото Free-Photos, pixabay.com)