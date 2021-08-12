Автовокзал Петрозаводска сообщил об отмене автобуса на Костомукшу

Автовокзал Петрозаводска сообщил о том, что с 12 по 22 августа временно не будет ходить автобус №528 Петрозаводск-Костомукша, следующий через Сегежу.

Отмена рейсов связана с техническими причинами. Обычно этот автобус отправляется из столицы Карелии в 21:30, а из Костомукши в обратный путь - в 12:00.

Автовокзал обратил внимание пассажиров на то, что в расписании возможны другие оперативные изменения. Фото pixabay.com/marsjo