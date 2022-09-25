25 сентября 2022, 14:53
Автовокзал Петрозаводска снова отменяет рейсы
В понедельник не выйдут в рейс автобусы в Костомукшу и Петербург
Автовокзал Петрозаводска сообщил об очередной отмене рейсов. Информация появилась в официальном паблике учреждения в соцсети.
В понедельник, 26 сентября, не состоится рейс на Костомукшу через Сегежу отправлением в 21:30. 27 сентября, соответственно, отменен обратный рейс из Костомукши в Петрозаводск в 12:00.
Также отменен автобус Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец. Он должен был отправиться в 9:00.
Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости. Фото: unsplash.com