Автовокзал Петрозаводска снова отменяет рейсы

Автовокзал Петрозаводска сообщил об очередной отмене рейсов. Информация появилась в официальном паблике учреждения в соцсети.

В понедельник, 26 сентября, не состоится рейс на Костомукшу через Сегежу отправлением в 21:30. 27 сентября, соответственно, отменен обратный рейс из Костомукши в Петрозаводск в 12:00.

Также отменен автобус Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец. Он должен был отправиться в 9:00.

Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости. Фото: unsplash.com