07 июня 2023, 14:29
Автовокзал Петрозаводска предупредил об изменении в расписании
Ремонт моста через реку Деревянку скорректирует маршрут одного из автобусов
ГУП РК «Карелавтотранс» предупредил об изменении в расписании автобусов. Информация опубликована в паблике учреждения.
Так, из-за ремонта моста через реку Деревянку в селе Деревянное 8 июня вносятся изменения в маршрут № 121/114 «Петрозаводск - ст. Деревянка/Дачи 31 км».
Автобус, который отправляется из Петрозаводска в 9:05, пойдет до села Деревянное.
Остальные рейсы в этот день будут выполняться в соответствии с расписанием. // Фото: unsplash.com