Автовокзал Петрозаводска предупредил об изменении в расписании

ГУП РК «Карелавтотранс» предупредил об изменении в расписании автобусов. Информация опубликована в паблике учреждения.

Так, из-за ремонта моста через реку Деревянку в селе Деревянное 8 июня вносятся изменения в маршрут № 121/114 «Петрозаводск - ст. Деревянка/Дачи 31 км».

Автобус, который отправляется из Петрозаводска в 9:05, пойдет до села Деревянное.

Остальные рейсы в этот день будут выполняться в соответствии с расписанием. // Фото: unsplash.com