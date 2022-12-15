Автовокзал Петрозаводска объявил об отмене одного из рейсов

Автовокзал Петрозаводска сообщил об отмене очередного рейса. Информация появилась в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, 16 декабря не выйдет на линию автобус по маршруту Петрозаводск-Пудож через Кондопогу. Обычно он отправляется из карельской столицы в 7:30. Соответственно отменен из рейс из Пудожа в Петрозаводск в 15:00.

Пассажиры смогут сдать билеты по месту приобретения и получить назад 100% их стоимости. // Фото: unsplash.com