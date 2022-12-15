15 декабря 2022, 20:18
Автовокзал Петрозаводска объявил об отмене одного из рейсов
Пассажиры смогут сдать билеты на отмененный рейс и вернуть деньги
Автовокзал Петрозаводска сообщил об отмене очередного рейса. Информация появилась в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».
Так, 16 декабря не выйдет на линию автобус по маршруту Петрозаводск-Пудож через Кондопогу. Обычно он отправляется из карельской столицы в 7:30. Соответственно отменен из рейс из Пудожа в Петрозаводск в 15:00.
Пассажиры смогут сдать билеты по месту приобретения и получить назад 100% их стоимости. // Фото: unsplash.com