Семья в Питкяранте живет в «плавучем» доме, который становится ледяным

Текст: Татьяна Смирнова

На днях в СМИ промелькнула на редкость оптимистичная новость: в четырех районах Карелии завершен второй этап программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. ТАСС со ссылкой на региональный минстрой сообщило:

«Карелия успевает справиться с очередным этапом федерального проекта в ускоренные сроки, до конца 2023 года. Программу завершили Сегежский, Пряжинский, Питкярантский и Кондопожский районы…»

А днем раньше в группе «Питкяранта life» бурно обсуждалось, в каких нечеловеческих условиях вынуждены существовать обитатели аварийных квартир, которым не повезло попасть в программу, и расселение им предстоит только после 2025 года.

«Жители деревяшек, поддержите! Назрела претензия, уже нет сил, – задала тему местная жительница Екатерина Шишкина. – В большинстве наших квартир уже давно все печи аварийные, дымоходы в очень печальном состоянии. Сами дома сквозят со всех сторон. Окна и двери перекосило, щели в толщину пальца. Утепляемся, как можем. Это уже невозможно терпеть…»

В квартире Екатерины, где проживают двое детей-школьников, из трех печей нет ни одной функционирующей. «Одна рухнула ещё при прошлых хозяевах, ещё одна полностью разрушилась уже при нас. Отапливаемся исключительно электрическими приборами. Дети болеют, часто пропускают школу. Помыться в холодной квартире - это целый квест! Сначала надо час нагревать помещение, чтобы просто раздеться! Полы ледяные. Дома ходить можно только в тёплых носках», – рассказывает женщина о своих злоключениях.

И задает вопросы, на которые никак не может найти ответы: «Повторюсь, на электрических обогревателях ещё хоть жить можно. Но, вот тарифы за электричество у нас общегородские! То есть нам даже не положены льготные тарифы? То есть люди в благоустроенных квартирах, у кого есть электрические плиты, платят за электричество меньше, чем те, кто живёт в аварийной деревяшке?! Это издевательство! У нас тоже нет газа, мы также готовим на плитках, плюс у нас нет водоснабжения - мы греем воду водонагревателями. Но платим за электричество как все те, кто пользуется благами цивилизации…»

«Каждый зимний месяц у меня уходит половина зарплаты только на электричество, и это не преувеличение! Если скину квитанции - вы офигеете!»

Екатерина показала одну из квитанций с заоблачными суммами – за январь 2022 года, когда еще действовали старые тарифы. «По 8-9 тысяч в прошлом году платила ежемесячно только за электричество. А ещё нужно другие коммунальные услуги оплатить. И всё это за убогую, никому не нужную, кроме нас, деревяшку! А в этом году тарифы ещё выросли, как выживать-то? Написала министру строительства Россыпнову с требованием, чтобы вопрос тарифов был рассмотрен на уровне правительства республики для неблагоустроенного, и тем более аварийного фонда, чтобы были разработаны новые тарифы…»

Ответа не последовало.

В беседе с нами Екатерина пояснила, что обращается в республиканское правительство, к местным чиновникам и в надзорные органы регулярно. «Я столько порогов обила. И куратор Питкярантского района вице-премьер Корсаков на личном приёме обещал решить вопрос, и Россыпнов. И наши два питкярантских главы. И губернатору Парфенчикову много раз писала. И в госкомитеты. И даже в прокуратуру, – перечисляет она. – Ответ один: ваша очередь еще не подошла». О тарифах никто даже слышать не хочет.

Новость о том, что в Питкярантском районе досрочно завершили программу расселения аварийного жилья до 2023 года, женщину не особо вдохновляет, хотя чиновники в своих ответах обещали: мол, если закончат программу расселения досрочно, то быстрее новую начнут. Теперь молчок.

«А знаете, что самое обидное: у нас в городе расселили и снесли дом, который был намного лучше нашего, и в очередь он оказался включен после нас. То есть тоже не попадает в действующую программу. Но потребовалось место под парковку, и сразу деньги в бюджете нашлись, и все вопросы решили... А когда мы жалуемся - денег нет! Хотя в доме всего три квартиры жилые остались. Остальные жильцы поумирали…»,

– возмущается Екатерина.

Многострадальные жильцы дома по улице Пушкина, 8 (как тут не вспомнить слова великого поэта про то, что наш народ «всегда живет наоборот») терпят не только холод. Дом регулярно заливает водой, которая подмывает фундамент, отчего он может рухнуть. «Лужи лужами, а Питкяранта взяла выше и может похвастаться целым ручьём, протекающим по одной из улиц города. Так бывает, когда талые воды и воды из центрального водопровода объединяются... Досталось и дому, который находится в нескольких метрах от ручья. Его подтапливает уже на протяжении 20 лет. Местные жители соорудили мостик из санок и кирпичей, так как многочисленные жалобы не помогают…», – сообщали прошлой весной паблики в соцсетях. Следующая весна не сулит дому на Пушкина ничего хорошего.

Карельское телевидение сняло сюжет о многострадальных жильцах, на этом все и закончилось.

Государственный комитет РК по жилищному контролю оперативно ответил на пост Екатерины Шишкиной. Однако ничего нового она не узнала. Чиновники поставили заезженную пластинку: «Для проверки указанных в обращении фактов» женщине «необходимо направить обращение в надзорный орган - в Госкомитет по жилищному надзору…». И еще женщине в очередной раз разжевали, что «многоквартирный дом № 8 по ул. Пушкина в г. Питкяранта признан аварийным и подлежащим сносу… Срок расселения определен до 2029 года. Расселение аварийных многоквартирных домов происходит поэтапно…» и дали адреса для обращений. Пишите письма…

Администрация Питкярантского района тоже внесла свою лепту, заявив, что «гражданка Шишкина и члены ее семьи в адрес администрации Питкярантского муниципального района с заявлением о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, не обращалась…». Да и обращаться ей не имеет смысла, так как «В настоящее время на территории города Питкяранта отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда для предоставления семье из 4 человек». В довесок чиновники упрекнули «гражданку» в бездействии: «В настоящее время данный дом находится под управлением МУП УК "Питкяранта". По информации управляющей компании, жалоб и обращений от жильцов дома не поступало…»

Екатерина возмутилась этой откровенной лжи.

«Это я не обращалась? Вам самим-то не стыдно? УК "Питкяранта" сколько по времени обслуживает наш дом? Месяц?! Конечно, ещё не было в их адрес жалоб. А сколько жалоб было направлено в адрес предыдущих УК, сколько раз эти жалобы госкомитет рассматривал? Повторю вопрос: вам не стыдно? Решили обелить себя?»,

Вот на фото отписки только от администрации. А сколько ещё писем от всяких министров и комитетов…

Что тут скажешь? Бюрократия рулит! Между тем в доме на Пушкина новая напасть. «У нас из-за холода в туалете вода перемерзла. Которая проведена за наши деньги и никем не обслуживается, только счета приносят. И вот теперь третий день ещё и там обогреватель крутит электричество, чтобы трубу отогреть, это ад», - сообщает Екатерина.

«В России надо жить долго – до всего доживешь», - гласит народная мудрость. И то верно: до 2029 года осталось всего семь лет…