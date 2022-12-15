Многострадальную детскую площадку в Петрозаводске готовят к открытию

Работы по установке детской площадки на Ключевой завершат до 20 декабря. Об этом рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Градоначальник отметил, что с подрядчиками везет не всегда. Первая компания, взявшаяся за монтаж детского городка, не справилась с работой. Мэрии пришлось разрывать контракт и искать нового подрядчика.

«Новый подрядчик подошел к делу ответственно: основной игровой комплекс уже поставлен, опоры конструкции установлены. Осталось смонтировать песочницу, несколько качелей, каруселей, скамеек и урн»,

- рассказал Любарский.

Глава города признался, что у него возникли вопросы к безопасности площадки. В некоторых местах высота конструкций с открытым выходом достигает двух метров. Это может быть опасно для маленьких горожан. Градоначальник дал задание доработать конструкцию. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com