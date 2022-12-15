Большинство петрозаводчан уверены в том, что управляют своей жизнью

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди трудоспособного населения Петрозаводска, выясняя, представители каких профессий уверены в том, что управляют своей жизнью.

Выяснилось, что уверенные оптимисты чаще всего встречаются среди воспитателей, медицинских сестер и учителей, пессимисты - среди курьеров, секретарей и диспетчеров.

77% петрозаводчан считают, что в той или иной степени управляют своей жизнью: 42% в этом однозначно убеждены, а 35% скорее уверены. Напротив, каждый пятый горожанин считает себя фаталистом: 6% точно не управляют своей жизнью, а 17% скорее не управляют.

Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растет с увеличением уровня дохода: чем выше заработок, тем более человек уверен, что сам кузнец своего счастья.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего убеждены, что управляют своей жизнью, работники, чья деятельность связана с высоким уровнем ответственности: воспитатели и медсестры (по 88%), учителя (85%) и юристы (84%). Однозначно же уверены в своем влиянии на собственную жизнь чаще всего учителя, врачи и квалифицированные рабочие.

Реже всего говорят о том, что сами определяют свою судьбу, курьеры (65%), секретари (68%) и диспетчеры (69%), причем среди них же больше и убежденных фаталистов, которые уверены, что абсолютно не управляют действительностью. // фото «Петрозаводск говорит»