Автовокзал отменил до 11 июля несколько рейсов из Петрозаводска

По техническим причинам несколько рейсов из Петрозаводска в Петербург и Костомукшу отменены до 11 июля.

По сообщению «Карелавтотранса», речь идет о рейсах №965 «Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 09:00 (из Санкт-Петербурга в 17:20). А также о рейсе №528 «Петрозаводск - Костомукша через Сегежу», отправлением из Петрозаводска в 21:30 (из Костомукши в 12:00).

Пассажиров предупредили, что в расписании возможны оперативные изменения. (фото avtovokzal-petrozavodsk.ru)