Бывший чиновник городской администрации Евгений Перов возглавил МФЦ

Евгений Перов после своего увольнения из администрации Петрозаводска нашел новое место работы. Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации ушел 1 июля, а уже 5 июля стал руководить карельским МФЦ.

«С 5 июля 2021 года Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия возглавляет Евгений Игоревич Перов»,

- сообщается в паблике организации.

Комментируя свое назначение, экс-чиновник отметил, что для него это большая честь и ответственность.

«Я здесь для того, чтобы поддержать изменения и трансформацию, и основную свою роль вижу в повышении качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг. Вместе мы сможем выйти из зоны комфорта и достичь новых высот», - высказался бывший чиновник.

Напомним, место Перова также долго не пустовало. Его занял бывший прокурор Прионежского района Андрей Кузьмин. (фото источника)