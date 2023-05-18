Автор «Уральских пельменей» тайно ушел на СВО и погиб
Автор легендарной команды КВН «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб на специальной военной операции. Бард отправился добровольцем в зону СВО еще в прошлом году, передает РИА Новости.
Его подруга Лейла Расулова рассказала местному порталу «Екатеринбург онлайн», что Игорь не сказал родным и близким, куда уходит.
- Этого никто не знал, ни жена, никто. Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время,
- пояснила она.
После этого Игорь перестал выходить на связь, не писал и не звонил. Родные забеспокоились, стали отправлять запросы в различные инстанции.
Сначала Истомина считали пропавшим без вести, потом попросили у членов его семьи образец ДНК.
Выяснилось, что бард погиб, его с почестями похоронили в Екатеринбурге. Игорю Истомину был 51 год, у него остались супруга и двое детей. // фото: ВИА ССО АссоЛЬ/YouTube