Мужчина открывал дачный сезон и лишился всех пальцев на руке

В Московской области 49-летний мужчина праздновал открытие дачного сезона и тяжело травмировался. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 17 мая в СНТ Арбузово. Дачник приехал на свой участок и позвал в гости соседа, чтобы отметить начало сезона с шашлыками и алкоголем. В процессе застолья хозяин вспомнил, что у него есть пиротехника. Отыскав петарду, мужчины решили ее запустить.

Владелец дачи не стал устанавливать пиротехнику на землю, а просто поджег ее, держа в руке. Раздался взрыв. Очнувшись, мужчина обнаружил, что лишился всех пяти пальцев на руке. Его приятель вызвал скорую, а соседи - полицию.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти пальцы медикам не удалось. // Фото: unsplash.com