Автопарк АО «ПКС-Водоканал» пополнили новым самосвалом

АО «ПКС-Водоканал» понимает, насколько качество и скорость работы зависит от оборудования, и по мере возможности продолжает пополнять свой автопарк автомобилями.

Новый самосвал КАМАЗ-6520, прибывший в автотранспортный цех на этой неделе, нужен на канализационных очистных сооружениях города для перевозки и складирования почвогрунта. Грузоподъёмность нового самосвала – 20 тонн, объем кузова – 16 кубических метров. Стоимость автомобиля – 5 миллионов 550 тысяч рублей.

Напомним, что специалисты АО «ПКС-Водоканал» нашли экологичный выход из непростой ситуации – ежегодно для складирования осадка требовалось около 2 гектаров отчужденных земель. Теперь осадок сточных вод не складируют в специальных местах захоронения, а делают из него почвогрунт, который полностью соответствует всем нормам и сертифицирован. Для того, чтобы получился почвогрунт, осадок перемешивают с корой и компостируют. Его уже успешно используют в благоустройстве города.

Раньше самосвалов для перевозки почвогрунта не хватало, и их приходилось арендовать. Теперь этого делать не нужно, КАМАЗ-6520 покрывает потребность в технике, а сроки работы больше не будут зависеть от подрядчиков.