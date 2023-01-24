24 января 2023, 13:07
Происшествия

Автомобили вылетают с дороги на скользком перекрестке в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла ночные инциденты на Древлянке

Минувшей ночью в Петрозаводске на пересечении Лесного проспекта и улицы Древлянка произошли сразу два идентичных дорожных инцидента. Они попали в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как в 2:44 автомобиль, ехавший по проспекту, занесло и выбросило в сугроб. Через некоторое время машину вытащили на дорогу.

Затем в 3:13 другой автомобиль вылетел с проезжей части при выполнении правого поворота. Это транспортное средство простояло на разделительной полосе до утра. // Фото: скриншот видео CityLink

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Петрозаводск
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