Автомобили вылетают с дороги на скользком перекрестке в Петрозаводске

Минувшей ночью в Петрозаводске на пересечении Лесного проспекта и улицы Древлянка произошли сразу два идентичных дорожных инцидента. Они попали в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как в 2:44 автомобиль, ехавший по проспекту, занесло и выбросило в сугроб. Через некоторое время машину вытащили на дорогу.

Затем в 3:13 другой автомобиль вылетел с проезжей части при выполнении правого поворота. Это транспортное средство простояло на разделительной полосе до утра. // Фото: скриншот видео CityLink