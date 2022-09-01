Автомобили тонут по пути на станцию Орзега: ВИДЕО

Ситуация с затоплением проезда к станции Орзега усугубляется. Жители присылают фото и видео затонувших по пути автомобилей в группу «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Напомним, «Петрозаводск говорит» ужи писал, что подъезд к станции из-за разлива одноименной реки стал невозможен.

Однако некоторые жители района не знали об этом и повезли детей в школу по этой дороге. В результате попали в плачевную ситуацию.

- Вот так попадаем на 1 сентября, - написала одна из подписчиц паблика. -Когда уже власти начнут что-то делать?

Другая пользовательница разместила фото и видео практически полностью затонувшего автомобиля. Его пришлось извлекать из реки пожарному расчету.

В принципе, есть объездной путь через Деревянное. Но это лишние 30 километров по «убитой» дороге, пишут жители.

Видимо, люди решили выбрать меньшее из зол, не зная о серьезности потопа. // Фото: Юлия Лопатина, Василиса Егоркина, видео: Юлия Лопатина/ «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте