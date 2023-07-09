Автомобили с детьми проверяют сегодня на улицах Петрозаводска

Инспекторы ДПС 9 июля будут проверять автомобили, в которых перевозят детей. Об очередном рейде в воскресенье предупредила Госавтоинспекция Петрозаводска.

Полицейские проследят не только за наличием автокресел для малышей. Они обратят внимание и на юных пассажиров 7 – 11 лет. Они должны быть пристегнуты специальным удерживающим устройством, а на заднем кресле пристегиваться ремнями безопасности.

За нарушение правил перевозки детей грозит штраф в сумме три тысячи рублей. // фото: ГИБДД Петрозаводска