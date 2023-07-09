09 июля 2023, 11:01
Автомобили с детьми проверяют сегодня на улицах Петрозаводска
Воскресный рейд ГИБДД проходит в карельской столице
Инспекторы ДПС 9 июля будут проверять автомобили, в которых перевозят детей. Об очередном рейде в воскресенье предупредила Госавтоинспекция Петрозаводска.
Полицейские проследят не только за наличием автокресел для малышей. Они обратят внимание и на юных пассажиров 7 – 11 лет. Они должны быть пристегнуты специальным удерживающим устройством, а на заднем кресле пристегиваться ремнями безопасности.
За нарушение правил перевозки детей грозит штраф в сумме три тысячи рублей. // фото: ГИБДД Петрозаводска