Автомобиль вылетел с дороги в Кеми

Серьезная авария произошла в минувшую среду, 16 сентября, на севере Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 20:30 пожарно-спасательное подразделение Кемского района (5 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд автомобиля на препятствие) по адресу: г. Кемь, ш. 1-го Мая у д. 101. Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.