Два автомобиля столкнулись на Зареке в Петрозаводске

Помощь пожарных потребовалась для ликвидации последствий ДТП в Петрозаводске в среду, 16 сентября, сообщает МЧС по РК.

«В 10:15 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (4 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение 2-х автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Луначарского у д.41. Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.