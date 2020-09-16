16 сентября 2020, 18:21
Школьник едва не попал под колеса автомобиля в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла опасный эпизод, произошедший в центре карельской столицы
Сегодня днем, в 14:37, на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького школьник едва не очутился под колесами легкового автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как молодой человек идет по тротуару, после чего уверенно выходит на проезжую часть, несмотря на то, что для него горит красный свет. В этот момент на перекрестке движение автомобилей было весьма активным.
Пройдя несколько шагов, юноша спохватился и отпрыгнул обратно на тротуар.