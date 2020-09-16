Школьник едва не попал под колеса автомобиля в Петрозаводске

Сегодня днем, в 14:37, на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького школьник едва не очутился под колесами легкового автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как молодой человек идет по тротуару, после чего уверенно выходит на проезжую часть, несмотря на то, что для него горит красный свет. В этот момент на перекрестке движение автомобилей было весьма активным.

Пройдя несколько шагов, юноша спохватился и отпрыгнул обратно на тротуар.