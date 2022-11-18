Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска

Сегодня в 15:53 в Петрозаводске на пересечении улиц Антикайнена и Красной едва не произошло ДТП. В результате происшествия легковой автомобиль оказался на тротуаре. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, двигавшийся в сторону проспекта Ленина, пытался проскочить перекресток. В этот момент левый поворот выполнял внедорожник. Уходя от столкновения, легковушка ушла вправо и вылетела на тротуар.

По счастливому стечению обстоятельств в этот момент на тротуаре не было пешеходов. Фото: скриншот видео с камеры компании CityLink