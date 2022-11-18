Два автомобиля жестко столкнулись на Старой Кукковке

На Старой Кукковке в Петрозаводске произошла серьезная авария. Фото с места происшествия публикует сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент случился сегодня утром на улице Ломоносова. Столкнулись два легковых автомобиля. Оба получили серьезные повреждения. Движение на этом участке дороги было затруднено.

Отметим, что за последнее время это уже далеко не первая авария в этом месте. Горожане считают, что машины начали биться после того, как на улице Ломоносова был проведен ремонт дорожного покрытия. // Фото «ДТП Петрозаводска и Карелии»