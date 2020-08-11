11 августа 2020, 18:14
Автомобиль влетел в столб после ДТП в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший в центре карельской столицы
Сегодня утром, в 9:36, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как внедорожник, ехавший по проспекту, не уступил дорогу легковому автомобилю. После столкновения легковушку отбросило прямо в столб.
В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Обошлось без жертв, пишет dtpptz.