Спор собутыльников в поселке Лоухи закончился судом и больницей

Мировым судьей в Лоухском районе рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего не работающего местного жителя, неоднократно привлекавшегося к уголовной и административной ответственности, признанного виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает прокуратура Карелии.

Судом установлено, что в один из дней января 2020 г. осужденный распивал спиртное в гостях у своего знакомого. В какой-то момент собутыльники повздорили. В ходе конфликта мужчина в подтверждение своей правоты взял пустую стеклянную бутылку и не менее пяти раз с силой нанес ей удары по голове потерпевшему.

В результате, как показала судмедэкспертиза, последнему была причинена тупая травма головы, сотрясение головного мозга и перелом костей носа, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Вступившим в законную силу приговором, мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства, которое ему предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования прокурора района в интересах Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия (который оплатил лечение пострадавшего). С осужденного взысканы средства, затраченные на лечение потерпевшего, в сумме 15 тысяч рублей.